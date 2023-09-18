Gürcistan’la 5 milyar dolar ticaret hedefi

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, New York'taki ilk gününde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti. Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini de söyledi. Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu konuda Tiflis yönetiminin attığı adımları tebrik etti. Erdoğan, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'la da bir araya geldi. Musk, görüşme için Türkevi'ne kucağında oğlu ile geldi. Erdoğan, 45 dakika süren görüşmede Erdoğan'a kitaplarını, oğluna ise bir futbol topu hediye etti. Erdoğan, yoğun programı kapsamında Ahıska Türkleri'yle de buluştu. "Ahıska Türkleri'nin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz" diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992-2003 yıllarında 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştır. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti."BaşkanErdoğan, Musk'ı kabulün-kabulünde, Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de de, kurması çağrısı yaptı. Türkiye'nin uzay programı kapsamında SpaceX'le işbirliği imkanları doğabileceğini de kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, görüşme için, "Türkiye için güzel haberler var" dedi.Başkan Erdoğan, Türkevi'nde kabul ettiği ünlü işadamı Elon Musk'a Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.