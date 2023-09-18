Hassa’da 4 bin 215 kalıcı konutlar hızla ilerliyor! Depremzedeler Aralık ayında evlerine kavuşacak

"Masada değil sahadayız" diyen Milletvekili Yayman, "Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Deprem yaralarının sarılmasının birinci yolu kalıcı konutların biran önce yapılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesidir. Hassa'da 4 bin 215 kalıcı konutumuz hızla ilerliyor. Aralık ayında evlerimizi teslim edeceğiz" diye konuştu.

Aralık ayında evlerine kavuşacak olmaktan memnuniyet duyan vatandaşlar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Çolak'a katkılarından dolayı teşekkür ettiler.