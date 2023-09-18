İtirafçılar 51 örgüt üyesini deşifre etti! 8 FETÖ’cü itirafçı oldu, 51 örgüt üyesinin ismini verdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlarına yönelik çalışma yapıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi bilgiler eşliğinde 9 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Savcılığın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

9 ŞÜPHELİDEN 8'İ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltındaki 9 şüpheliden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu. İtirfaçı olan 8 örgüt mensubu 254 kişiyi teşhis etti. 254 kişiden 51'i hakkında bugüne kadar FETÖ'den hiç işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Örgüte ilişkin faydalı bilgiler verdikleri değerlendirilen 8 şüpheli etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltında bulunan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.