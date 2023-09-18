KKTC Gazisi Deniz Astsubayı Beyazıt Yumuk’un Teknofest gururu: Türkiye’nin belini kimse bükemez

KIBRIS'TA MİLLİ RUHLA SAVAŞTIK, BARIŞ GÖTÜRDÜK

19 Eylül Gaziler Günü'nün gaziler için çok kıymetli bir gün olduğunu ve bu günlerin unutulmaması gerektiğini belirten Yumuk, "Geçmişte katliamları çok yaşadık. Ülkenin bekası için çok can verdik, hala da veriyoruz ama verilmesi gerekiyorsa vereceğiz başka çaresi yok. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Benim dedem de İstiklal şehidi. Dedem gibi nice isimsiz kahramanlar var. Biz bu topraklarda onların yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz" dedi. Kıbrıs Barış Harekâtında Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in 'Biz Kıbrıs'a savaş için değil, barış için gidiyoruz' dediğini ve gerçekten Kıbrıs'a barış götürdüklerini söyleyen Yumuk, "Gerçekten şanlı Türk ordusu zulme son verdi ve adaya barış getirdi" dedi. Yumuk, Kıbrıs'taki soydaşların harekâta 'mutlu barış harekâtı' dediklerini hatırlatarak, "Kıbrıs halkı harekât sonrası 'Özgürlüğümüze kavuştuk bundan güzel mutluluk olur mu, bugünleri gördük' demişti. Bu sözleri duymak bizleri çok mutlu etmişti" ifadelerini kullandı. Mavi vatanın parçası olmak gurur duyduğunu söyleyen Yumuk, "Savaşa giderken amacımız katliamın son bulmasıydı. Harekâtta paraşütle atlayandan karada göğüs göğse çarpışana, patates soyandan matarayla su taşıyana kadar harekâta katılan herkesin emeği var. Gemide üç gün boyunca öğlen ve akşamları patates haşlama yedik. Bundan gocunmadık. Milli ruh içimizde olduğu müddetçe bizi hiç kimse yıkamaz, söndüremez" dedi.

KIBRIS GAZİSİ'NİN 'TEKNOFEST' GURURU

Aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı yapan Yumuk, "Bu derneği ilk kuranlar İstiklal Savaşı gazileriydi. Şimdi onlardan kimse kalmadı. Daha sonra Kore Savaşı gazileri ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri. Bu üç gazi grubu da birer Cumhuriyet kurdu. İstiklal gazileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının temel taşları, Kore gazileri Kore Devletinin kurulmasını temel taşları, Kıbrıs gazileri de KKTC'nin kurulmasının temel taşı" diye konuştu. "Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi" diyen Yumuk, "Bugün Doğu'ya, Güney'e, Batı'ya baktığınız zaman her taraf ateş çemberi. Biz de bunlardan zarar görüyoruz. Onun için Türkiye'nin bu ateş çemberinin içinde çok güçlü olması gerekiyor" sözlerini kullandı. Yumuk, "Devlet güçlü olursa fert de güçlü olur. Geçen gün Ankara'da açılan Teknofest'te bunu çok şükür görebiliyoruz artık. Oraya gittim gurur duydum. 1974'ten sonra Türkiye kendi silahını kendi yapmaya başladı. Bunlardan biri de TCG Anadolu, muharip uçağımız KAAN. Bunların başında Cumhurbaşkanımız var. Çünkü Cumhurbaşkanımızın vizyonu var. Sanayicilerin önünü açıyor, yol gösteriyor. Bu sayede savunma sanayi çok güzel bir ivme kazandı. Yerli ve millilik oranı yüzde 80'lere gelmiş. Bu yüzde 100'e ulaştığı zaman Türkiye'nin belini kimse bükemez diyeceğiz. Türkiye artık çok daha güçlü. Bizi biraz rahat bıraksalar Türkiye neredeyse yeniden çağ atlar" görüşünü dile getirdi.