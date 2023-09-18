Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 18.9.2023 11:06 Son Güncelleme: 18.9.2023 11:11

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz

Bakanlığın, yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA