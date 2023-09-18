Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.9.2023 14:52 Son Güncelleme: 18.9.2023 14:55

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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