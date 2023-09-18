Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Giriş Tarihi: 18.9.2023 19:08 Son Güncelleme: 18.9.2023 19:24

Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika: Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.

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SORUŞTURMA AÇILDI

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

FEZLEKESİ CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASINA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Bilindiği üzere Tanrıkulu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında da terörle mücadele eden TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde iftira atmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.

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Son dakika: Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
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