Son dakika: Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı | Video

SORUŞTURMA AÇILDI

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.