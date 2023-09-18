Son dakika: Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika haberi: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayında yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.
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SORUŞTURMA AÇILDI
CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. Tanrıkulu hakkında canlı yayında yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.
HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
KİMYASAL SİLAH İFTİRASINA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI
Bilindiği üzere Tanrıkulu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında da terörle mücadele eden TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde iftira atmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.