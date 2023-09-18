Yargıtay’dan MİT’e sızan FETÖ’cülerle ilgili içtihat kararı!

GÜLEN MİT KİMLİK KARTINI ÖPMÜŞ

Mahkemenin yaklaşık 23 yıl MİT'te görev yapan ve özel kalem müdürlüğüne kadar yükselen sanığın casusluk suçundan "hangi nitelikteki gizli bilgileri, ne şekilde ve nereden temin ettiği hususunda delil elde edilemediği" belirtilerek beraat etmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı avukatları itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanan beraat kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık İdris Karagöz'ün görevi gereği en mahrem bilgilere ulaşabileceği bir dönemde kullandığı "patates hat" ile örgüt içindeki mahrem imamı Atilla Öztürk'ün kullandığı hat ile birçok görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu husus göz önüne alındığında FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi. Kararda, sanığı deşifre eden tanık S.F.'nin beyanları da yer aldı. 15 Temmuz'dan 11 gün sonra Çayyolu'nda Günay Coşkun ve İdris Karagöz'le buluştuklarını söyleyen S.F., her iki ismin de teşkilata girdikleri dönem Fetullah Gülen'in yanına gidip MİT kimlik kartlarını arz ettiklerini anlattıklarını söyledi. S.F., "Fetullah Gülen'in kimlik kartlarını öpüp başına koyup kendilerine iade ettiğini söylediler" dedi.