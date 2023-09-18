Zehir fabrikasının yapı ruhsatı iptal edildi

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının göbeğine çimento fabrikasının kurulması için Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi. Köylüler, Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesinin ruhsatının iptali için protesto gösterileri düzenledi, Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak dava açtı. Menteşe Belediyesinin önünde birkaç kez toplanan köylüler, fabrika ruhsatının iptalini istedi. Köylüler, 9 da 9 bilirkişi raporuna rağmen, 7 bin 751 dönümlük arazide kurulmak istenen fabrikanın ruhsatının iptali için bir yılı aşkın süredir Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyordu.

ÇED RAPORU İPTAL EDİLDİ

Muğla 2. İdare Mahkemesi davayla ilgili kararını verdi. Mahkeme, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine dair dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vardı ve iptal etti. Mahkeme, çok sayıda ağaç kesileceği, kesilecek ağaçların orman ekosistemine olası etkilerinin göz ardı edildiğine vurgu yaptı.

ÇERVEYE ZARAR VERECEK

Mahkemenin kararında, çimento fabrikası dolayı oluşacak tozun, tarımsal alanlara ve bitkilere etkileriyle alınacak önlemler ile ilgili detaylı bir çalışmanın olmadığı belirtilerek, yakınındaki çok sayıda zeytinlik alan ile tarım arazilerine, çiçeklenme ve meyve oluşumuna zarar vereceği vurgulandı. Ayrıca hammadde ocakları ve çimento fabrikasının uzun süreli işletme ömrü dikkate alındığında söz konusu zararların katlanarak artacağı kaydedildi.

RUHSAT İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararının ardından Menteşe Belediyesi, kurulması için ruhsat verdiği çimento fabrikasını inşaatının mühürlendiğini duyurmuştu. Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, çimento fabrikasının yapı ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

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