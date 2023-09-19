3 listeye birer çizik

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortak operasyonda, 3 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerden birinin PKK'nın sözde orta saha (Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Bitlis, Erzurum) ve Amed Eyalet Sorumlusu, "Axin Muş" kod adlı Hülya Demirer olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki en üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Demirer, 10 milyon lira para ödülü kırmızı listede aranıyordu.Demirer'in; 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de 5'i asker 3'ü sivil 8 kişinin yaralandığı askeri servis aracına yönelik bombalı saldırı, 7 Haziran 2016'da Fatih'te 5'i polis, 7'si sivil 12 kişinin şehit edildiği, 36 kişinin yaralandığı çevik kuvvet polis aracına yönelik bombalı saldırı, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta 36'sı polis, 8'i sivil 44 kişinin şehit edildiği, 150'sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırıların talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.Operasyonda, turuncu kategoride aranan sözde Lice Ferhat Gücü sorumlusu Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile gri kategoride aranan Demhat kod adlı Çetin Temel Demhat da etkisiz hale getirildi. Cihat Ay'ın, 11 Nisan 2017'de, bir güvenlik görevlisi ile 2 sivil memurun şehit olduğu, 118 vatandaşın da yaralandığı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak düzenlenen EYP'li saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Demirer ve Ay'ın, 79 canımızı şehit ettiği belirlendi.Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde ise tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İki ayrı operasyonda 9 PKK'lı öldürülürken, dünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise toplamda 13 oldu.