Haberler Gündem Haberleri Bakan Güler, tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti
Giriş Tarihi: 20.9.2023 01:23

Bakan Güler, tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla tedavi gören gazilerle bir araya geldi. Gazilerle yakından ilgilenen, tedavi süreçlerine ilişkin bilgi alan Bakan Güler, gazilerin taleplerini dinledi

DHA
Bakan Güler, tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tedavi gören gazilerle bir araya geldi.

İlk olarak Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğüne giden Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti.

Tedavi süreçleri devam eden gazilerle yakından ilgilenen, tedavi süreçlerine ilişkin bilgi alan Bakan Güler, gazilerin taleplerini dinledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Güler, tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA