Bakan Koca’dan Koronavirüs varyantı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' varyantlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, Eris adlı varyantın Türkiye'de de görüldüğünü fakat endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Bakan Koca şunları paylaştı: Koronavirüs, salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. "Eris" adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok.