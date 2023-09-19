Bakan Yerlikaya: Şehitlerin kanını yerde bırakmadık





"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Sözlerine devam ederken 15 Temmuz gazilerini de unutmayan Bakan Yerlikaya, "Bugün aramızda 73 önce Kore Savaşı'na katılarak gazi olmuş büyüklerimiz bulunuyor. Kore'de kahraman askerlerimizin mücadelesi ve şefkati üzerinden on yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir vefa ile hatırlanmaktadırlar. Aramızda 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan kahraman şehidimiz Cengiz Topel'in silah arkadaşları var. Eğer bugün Kıbrıs'ta barış ve istiklal varsa bu şehitlerimizin ve siz kahraman gazilerimizin sayesindedir. Aramızda yaklaşık 40 yıldır Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, aşılmaz denilen dağlarda terörle mücadele eden kahraman gazilerimiz var. Onların verdiği bu büyük mücadele sayesinde bugün terörün bitme noktasına gelmiştir. Aziz milletimiz sizleri minnettardır. Ve yine aramızda terör ve suç odaklarıyla kahramanca mücadele eden şehit Fethi Sekin'in ve nice yiğit polislerimizin arkadaşları var. Size ülkemizin huzur ve güvenliğini teminatlar isteriz. Ve 15 Temmuz gecesi, ay yıldızlı bayrağınızı eline alıp meydanlara koşan kahraman gazilerimiz. Size halkımızın iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanımıza karşı o ihanet gecesini düzenleyenlerin hain planlarını yerle bir ettiniz, destan yazdınız. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye kararlıdır. Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Bilinsin ki şehitlerimizin kanlarında yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Biliniz ki gazilerimizin sözünü yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güveni için 600 bin personelimizle sizlerin duaları ve destekleriyle tüm suçlarla ve tüm suçların karşısında dimdik duruyoruz" ifadelerini kullandı.