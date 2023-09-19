Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!

Berna Laçin'in yaptığı paylaşıma tepkiye yol açtı. Dini değerlere yönelik çirkin söylemleriyle pek çok Türk halkını kızdıran Berna Laçin'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı:

Neden sizi bu kadar rahatsız ediyor?

Berna Hanım Korkmayın. Allahtan Korkan kişilerden zarar gelmez.

Yurt dışında geçerli lise diplomasi diye bir şey yok!

İşin içinde din olunca nasıl da panikliyorsunuz!

Sanırım sizi yalnız kendi mahallenizin dertleri ilgilendiriyor.

Birileri yine kudurmaya başlamış anlaşılan.