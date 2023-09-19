Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı

Türkiye'de ektiğimiz Sıfır Atık tohumunun bugün, gölgesi her coğrafyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ettik. Küresel İyi Niyet Beyanı'na atılan her bir imza ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma gayemize bir adım daha yaklaştık.