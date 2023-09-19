Emine Erdoğan, New York’ta Kolombiya Cumhurbaşkanının eşi ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan ve Garcia kadın hakları, eğitimde, fırsat eşitliği ve atık yönetimi konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Garcia, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.



GARCİA'YI İSTANBULA DAVET ETTİ

Emine Erdoğan 2015'de Kolombiya'yı ziyaret ettiğine değinerek, Garcia'yı 31 Ekim Dünya Şehirler Günü vesilesiyle İstanbul'da ağırlamak istediğini söyledi. Emine Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "Kolombiya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Veronica Alcocer Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sıfır Atık projemizle 2017 yılından bugüne elde ettiğimiz kazanımları ve deneyimlerimizi paylaşarak, atık yönetimine dair iş birliği alanlarımızı görüştük. Kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konularını ele aldık.Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti belirttim."