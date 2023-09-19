Savcılıktan Metin Uca’nın şikayetine takipsizlik kararı

Birçok televizyon programının sunuculuğu üstlenen ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Metin Hakkı Uca, sosyal medyada kendisine yapılan yorumu görünce çılgına döndü. Takipçisinin paylaşımını savcılığa taşıyan ünlü sonucu avukatı aracılığıyla harekete geçti.

"SENİ ADAM YERİNE KOYUP DİNLEMEM GAVAT"

Sosyal medyaya iddiaya göre Talat D., ünlü sunucuyu kastederek "Seni adam yerine koyup konuşturanın dinleyenin yedi sülalesini......gavat" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Takipçisinin yorumuyla deliye dönen Uca, savcılığın kapısını çaldı ve söz konusu yazının kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil ettiğini ileri sürerek takipçisinin cezalandırılmasını istedi.

SAVCILIKTAN "BELİRSİZ" TESPİTİ

Savcılık ise konuyla ilgili önemli bir karar verdi. Sosyal medya paylaşımının kime yönelik olduğunun ancak hiçbir duraksamaya yer verilmeyecek şekilde yöneltilmesi halinde hakaret suçunu oluşturabileceğini vurgulayan savcılık, söz konusu paylaşımda şikayetçinin adının, soy adının, takma adının, namının, unvanın, görevinin, söz konusu ifadeyi okuyan herhangi bir kimsenin bu ifadenin şikayetçiye yazıldığını anlamayacağını ve yazının müştekiyi hedef alacak şekilde yazıldığının belirlenemediğini ifade ederek dosyaya takipsizlik kararı verdi.