Seçmeni aşağılayan Yeşim Salkım’a soruşturma... Erdoğan’a oy verenlere hakaretler yağdırmıştı

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç çıkmayınca 28 Mayıs'ta bir kez daha seçime gidilmişti. Seçimin 2. tura kaldığını öğrenen Yeşim Salkım, ilk tur seçiminden hemen sonra sosyal medyada canlı yayın açarak hakaret ve öfke kustu.

"İŞTE BU KADAR GERİ ZEKALISINIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef alanYeşim Salkım, "Uğursuzlar. HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR'cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek. Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için... Geri zekalılar... Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah'a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz" Şeklinde sözler sarf etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Salkımın yayınladığı bu video sonrası, bir vatandaş Cimer'e başvurdu. Halık belirli bir kesimini aşağıladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Salkım hakkında Emniyet araştırma raporu düzenledi. Raporda Salkım'ın sarf ettiği sözler incelendi ve tutanak altına alını savcılığa bildirildi. Savcılık, Salkım hakkında soruşturma başlattı.