SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13’üncü kez BM Genel Kurulu’ndan dünyaya sesleniyor

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere, Türkevi'nden BM Genel Merkezi'ne geçti. Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlara kilitlendi.
Başkan Erdoğan, 13. kez BM Genel Kurulu'ndan dünyaya sesleniyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
BM Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşayan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.
"TÜRKİYE'YE VERİLEN DESTEĞİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanın kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugün de ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.
"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, BM'NİN TEMASIYLA ÖRTÜŞTÜ"
Genel Kurul'un bu yıl temasının Türkiye'nin hedefleri ile örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, BM'nin temasıyla örtüştü. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, güvenlik, refah üreten tüm insanlığın hayrına bir uluslarararası sistemin tesisi çağrımız giderek yankı buluyor.
"BMGK 5 ÜLKENİN SİYASİ STRATEJİLERİNİN ÇARPIŞMA ALANI HALİNE GELDİ"
BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir.
TAHIL KORİDORU MESAJI
Küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan coğrafylara uzanan bu insani köprünün sürmesi için temaslarımız sürüyor. Çevredeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir.
AYRINTILAR BİRAZDAN...