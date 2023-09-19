SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13’üncü kez BM Genel Kurulu’ndan dünyaya sesleniyor

"TÜRKİYE'YE VERİLEN DESTEĞİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanın kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugün de ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, BM'NİN TEMASIYLA ÖRTÜŞTÜ"

Genel Kurul'un bu yıl temasının Türkiye'nin hedefleri ile örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, BM'nin temasıyla örtüştü. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, güvenlik, refah üreten tüm insanlığın hayrına bir uluslarararası sistemin tesisi çağrımız giderek yankı buluyor.