SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı operasyon hakkında açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti-terör operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı askeri operasyonla ilgili bir açıklama yapıldı. Azerbaycan'ın, silahlı saldırı ve provokasyonlara karşı askeri bir operasyon başlattığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbileri almak durumunda kaldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.



İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.



Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz.

BAKAN FİDAN AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bayramov ile Türkevi binasında bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar görüşmede Karabağ'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.