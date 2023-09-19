Togg, Balıkesir’de sünnet arabası oldu

Sındırgı Belediyesince makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Togg, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yönlendirmesiyle süslenerek Togg erkekliğe ilk adımını atan 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar'ın evine gönderildi.

Sünnet çocuğu Yaşar sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı. Yaşar'ın yanı sıra düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi.

Ardından Ömer Faruk Yaşar yakınlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı.

İleride Togg almayı hayal ettiğini belirten Yaşar, "Adamlar çok iyi araba yapmış. Bence kaçıranlar çok üzgün olmalı." dedi.