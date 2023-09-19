Yeni bir dünya inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün New York'ta Concordia Zirvesi'ne katıldı. ABD'li iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu mesajları verdi:(Kovid-19) Salgın sonrası Türkiye'nin jeo ekonomik öneminin daha da arttığını görüyoruz. Bunu değerlendirerek fırsata çevirmekte kararlıyız.ABD ile ikili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette. Türkiye'deki Amerikan firmalarının 14.5 milyar dolar yatırımı var. Ülkemizde Amerikan sermayeli 2 bin 80 firma var.Soçi ziyaretimle sayın Putin'le Afrikalı kardeşlerimize yönelik 1 milyon ton tahılın sevkiyatını görüştük. Karadeniz koridorunda şu ana kadar 33 milyon ton Rusya'dan gelen tahıl var. Bunların yüzde 44'ü Avrupa'ya. Afrika ülkelerine çok daha fazlası gerekir. Bizim bu tahılı una dönüştürerek göndermemiz hem insani hem vicdani görevimiz olacaktır. Süratle yeniden bu tahıl koridorunu işletmeyi, 1 milyon ton yetmez, bunu daha da arttırmanızı rica ediyorum dedim.(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Basra Körfezi'nden, Körfez ülkelerini de aşarak Irak'tan geçmek suretiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek olan bir koridor. Bu koridor, raylı sistemler, otobanlar. Bunlarla beraber, özellikle Körfez ülkelerinin buna çok çok kararlı olduğunu gördük. BAE, Katar, Suudi Arabistan çok kararlı. Biz de kararlıyız. ABD, Almanya, Japonya'da da bu kararlılığı gördüm. Atacağımız adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız.Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki acımasız. Hatta seçim kampanyasında 'seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' diye tehdit savurdu. Biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.(Enflasyonla mücadele) Ekonomi ekibimiz bu konularda yoğun gayretin içerisinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar. İnanıyorum ki yıl sonu bilemediniz yılın başında bunu başaracağız, buradan da olumlu neticeleri alacağız. Bununla birlikte 2024'e farklı bir şekilde gireceğiz.Şu anda parlamentoda bizim gücümüz anayasayı değiştirmeye muktedir değil. Biz parlamentodaki tüm gruplara bu çağrımızı yaptık, yapıyoruz. Parlamentoda grubu olanlar bu çağrımıza olumlu cevap verecek olurlarsa, beraber bu anayasayı değiştirmeyi başarırız. Böylece tüm parlamento bu anayasa değişikliğini başarıyla gerçekleştirmiş olur. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgede yaşanan her gelişmenin "iyi terörist"-"kötü terörist" ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Teröristle müzakere olmaz, dostluk, ortaklık kurulmaz. Terörle ancak mücadele olur" dedi.