Haberler Gündem Haberleri Yeşim Salkım hakkında soruşturma: AK Partili seçmene hakaretler yağdırmıştı
Giriş Tarihi: 19.9.2023 15:44 Son Güncelleme: 19.9.2023 15:46

Yeşim Salkım hakkında soruşturma: AK Partili seçmene hakaretler yağdırmıştı

8’li koalisyona destek veren şarkıcı Yeşim Salkım, seçimlerin ikinci tura kalmasına sinirlendi. Sosyal medya hesabından AK Partili seçmene hakaretler etti. Aşağılayıcı ve rencide edici paylaşımı üzerine hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Yeşim Salkım hakkında soruşturma: AK Partili seçmene hakaretler yağdırmıştı

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı. Her fırsatta demokrasi ve ifade özgürlüğünü savunanlar, yenilgiyi kaldıramadı. Halkın tercihini eleştirerek hakaretler yağdırdı.

Şarkıcı Yeşim Salkım da o isimler arasındaydı. Koalisyon destekçisi Yeşim Salkım, seçimin 2. tura kalmasına çok kızdı… İlk tur seçiminden hemen sonra sosyal medyada canlı yayın açarak hakaretler yağdırdı.

AK PARTİLİ SEÇMENİ HEDEF ALDI!

Yeşim Salkım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri "Uğursuzlar. HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR'cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek. Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için... Geri zekâlılar... Bu kadar geri zekalısınız işte siz" sözleriyle hedef aldı.

CİMER'E BAŞVURU YAPILDI

Salkım'ın yayınladığı bu video sonrası, bir vatandaş CİMER'e başvuru yaptı. Belirli bir kesimini aşağıladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Salkım hakkında emniyet araştırma raporu hazırladı. Raporda Salkım'ın sarf ettiği sözler incelendi ve tutanak altına alını savcılığa aktardı. Savcılık, Yeşim Salkım hakkında soruşturma başlattı.

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Yeşim Salkım hakkında soruşturma: AK Partili seçmene hakaretler yağdırmıştı
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