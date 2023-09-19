Yeşim Salkım hakkında soruşturma: AK Partili seçmene hakaretler yağdırmıştı

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı. Her fırsatta demokrasi ve ifade özgürlüğünü savunanlar, yenilgiyi kaldıramadı. Halkın tercihini eleştirerek hakaretler yağdırdı.

Şarkıcı Yeşim Salkım da o isimler arasındaydı. Koalisyon destekçisi Yeşim Salkım, seçimin 2. tura kalmasına çok kızdı… İlk tur seçiminden hemen sonra sosyal medyada canlı yayın açarak hakaretler yağdırdı.

AK PARTİLİ SEÇMENİ HEDEF ALDI!

Yeşim Salkım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri "Uğursuzlar. HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR'cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek. Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için... Geri zekâlılar... Bu kadar geri zekalısınız işte siz" sözleriyle hedef aldı.

CİMER'E BAŞVURU YAPILDI

Salkım'ın yayınladığı bu video sonrası, bir vatandaş CİMER'e başvuru yaptı. Belirli bir kesimini aşağıladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Salkım hakkında emniyet araştırma raporu hazırladı. Raporda Salkım'ın sarf ettiği sözler incelendi ve tutanak altına alını savcılığa aktardı. Savcılık, Yeşim Salkım hakkında soruşturma başlattı.