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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:09

‘Zeytin Dalı’ kahramanına hakaret eden provokatöre ders gibi ceza

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2018 yılında silah arkadaşları ile birlikte şehit düşen Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’a (23) sosyal medyada küfür dolu hakaretlerde bulunan Erkan Abdioğlu (40) ‘kişinin hatırasına hareket’ suçundan hiçbir indirim uygulanmadan 2 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen bu cezayı ertemeledi.

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‘Zeytin Dalı’ kahramanına hakaret eden provokatöre ders gibi ceza

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Daha öncede terör propagandası yapmaktan yargılanan Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına hareket içerikli yorumda bulundu. Koç ailesi Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan dava açıldı.

SABAH GÜNDEME GETİRDİ KARAR BOZULDU

Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, geçtiğimiz Ocak ayında 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

SABAH'ın gündeme getirdiği bu karar taraflı tarafsız her kesimin vicdanını sızlattı. Koç ailesi kararı istinafa taşıdı. Dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine gönderildi. Ceza Dairesi bu kararı bozdu ve dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

BU SEFER HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Kararın bozulmasının ardından Abdioğlu'nun tekrar yargılanmasına başladı. Yerel mahkeme bu kez hiçbir indirim uygulamadan Abdioğlu'nu 2 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada ertelemeye de gitmedi. Bu karar Koç ailesini de mutlu etti.

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‘Zeytin Dalı’ kahramanına hakaret eden provokatöre ders gibi ceza
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