‘Zeytin Dalı’ kahramanına hakaret eden provokatöre ders gibi ceza

BU SEFER HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Kararın bozulmasının ardından Abdioğlu'nun tekrar yargılanmasına başladı. Yerel mahkeme bu kez hiçbir indirim uygulamadan Abdioğlu'nu 2 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada ertelemeye de gitmedi. Bu karar Koç ailesini de mutlu etti.