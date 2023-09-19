‘Zeytin Dalı’ kahramanına hakaret eden provokatöre ders gibi ceza

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Daha öncede terör propagandası yapmaktan yargılanan Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına hareket içerikli yorumda bulundu. Koç ailesi Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan dava açıldı.
SABAH GÜNDEME GETİRDİ KARAR BOZULDU
Konya 20. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, geçtiğimiz Ocak ayında 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.