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Giriş Tarihi: 20.9.2023 15:36

Atatürk’e hakaret eden sözde yazar Kuveyt’ten çıktı

İstanbul'da lise öğrencisi A.E.S.’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçerek gözaltına alındı. Kuveytli sözde yazar Abdulaziz Ramih adıyla destek vererek alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı incelemesinde gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Atatürk’e hakaret eden sözde yazar Kuveyt’ten çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı desteğiyle; Kuveytli sözde yazar Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlendi.

KUVEYT'TE YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Sözde yazar, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edildi. Gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

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Atatürk’e hakaret eden sözde yazar Kuveyt’ten çıktı
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