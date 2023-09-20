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Giriş Tarihi: 20.9.2023 08:56

Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geröekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı.

84 kg SKUNK ve 32 kg Kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.

44.5 kg SKUNK uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ! NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR ONLARA HAYATI DAR ETMEYE KARARLIYIZ!"

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı
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