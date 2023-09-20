Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.
Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 6️⃣ YABANCI UYRUKLU ZEHİR TACİRİ YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023
❌Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2️⃣ zehir taciri yakalandı.… pic.twitter.com/3Sq03TO14x
84 kg SKUNK ve 32 kg Kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.
44.5 kg SKUNK uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.
ZEHİR TACİRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ! NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR ONLARA HAYATI DAR ETMEYE KARARLIYIZ!"