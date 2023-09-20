Başsavcılık harekete geçti! Sosyal medyadan nefret söyleminde bulunanlara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açık kaynak araştırmasının ardından internette ve sosyal medyada nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapan 27 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık, söz konusu sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlattı. Paylaşımları yaptığı belirlenen ve Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.