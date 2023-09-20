Bulgaristan’dan hasta nakil aracıyla ülkeye uyuşturucu taşıyan şüphelilere operasyon

Bakan Yerliyaka'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan ülkeye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından takip edilen hasta nakil aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada tıbbi malzemelerin bulunduğu rafta kutuların içinde 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain ele geçirildi. Araçtaki Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda ise Bosna Hersek uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, 44,5 kilogram skunk ele geçirildi.





Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.