Demirtaş ve Kavala’yla ilgili provokatif soruya ince ayar: Türkiye’nin yargısına saygı duymaya mecbursunuz

Başkan Erdoğan, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, Nawaz'ın "Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı tutuklamalarla susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" şeklinde hadsiz ve provokatif sorusuna, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü" dedi. Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın. Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz" ifadelerini kullandı.(Erdoğan'ın Putin'in kendisine tahıl ihracatının hemen başlayacağını söylediğini belirtmesi üzerine sunucunun 'Bu sözünü tutacağına dair ona (Putin'e) güveniyor musunuz?' sorusuna cevaben) Benim Putin'e güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum. Benim siyaset anlayışım, her ülkeyle 'kazan-kazan' senaryosuna dayalı bir bağlam oluşturmaya dayanıyor. ABD ile nasıl iyi ilişkilere sahipsem aynı şekilde Rusya'yla da, AB'yle de iyi ilişkilere sahip olacağım.(ABD Kongresi'nde Senatör Bob Menendez gibi isimlerin Yunanistan'ın güvenliği gibi bir dizi konuyu bahane ederek Türkiye'ye F-16 satışına olumsuz yaklaşım sergilemesiyle ilgili soruya cevaben) Bob Menendez, Türkiye'yi tanımıyor. Menendez, Tayyip Erdoğan'ı da tanımıyor. Yunanistan ile Türkiye'nin kadim bir dostluğu var. Yunanistan'la dostluğumuz onların sandığı gibi değil.HÂLÂ Stockholm sokaklarında teröristlerin gezdiğini görüyoruz. İsveç terörle ilgili sözlerini tutmalı. Çünkü bunun gerçekten gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli olacaktır. Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliği konuları birbiriyle bağlantılı olmamalı.AB olumlu bir karar verirse memnuniyetle karşılarız.Ancak biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk.Hiçbir zaman AB'nin katkılarına ya da desteğine muhtaçolmadık, buna ihtiyacımız yok.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" New York'ta tanıtıldı. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun gerçekleştirildiği New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyetin 100. Yılı'nın tanıtımı yapıldı. Times Meydanı'ndaki led ekranlarda "Türkiye Yüzyılı başlıyor" yazılı Türk bayraklı tanıtımlar gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılını anlatan dijital içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırıldı.