Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Yemen'de 'barış süreci' açıklaması
Giriş Tarihi: 21.9.2023 03:58

Dışişleri Bakanlığından Yemen'de 'barış süreci' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmeler hakkında "Türkiye, kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

DHA
Dışişleri Bakanlığından Yemen’de ’barış süreci’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde ve Umman'ın katılımıyla Riyad şehrinde gerçekleştirilen, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

"DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde ve Umman'ın da katılımıyla Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor, tüm tarafları Yemen'de kalıcı çözüme ulaşılmasını teminen, barış sürecine yapıcı bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye, kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığından Yemen'de 'barış süreci' açıklaması
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