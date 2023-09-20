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Giriş Tarihi: 20.9.2023 12:49

Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Türkiye Dokuma Atlası" programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında yaptığı ziyarette eşlik eden eşi Emine Erdoğan, New York’ta Dokuma Atlası Programı’na katıldı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadim birikimlerimizi günümüze hitap edecek şekilde insanlığın evrensel mirasına kazandırmayı canıgönülden diliyor, programda emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

DHA
Emine Erdoğan, Türkevi’nde düzenlenen Türkiye Dokuma Atlası programına katıldı

Programa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Güçlü kurumlarımızın iş birliğinden doğan 'Türkiye Dokuma Atlası' projesi, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkartmayı hedefliyor.

Taşı, toprağı, tohumu ile yegâne hazinemiz olan Anadolu, dokuma sanatının da özünü oluşturuyor. New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Dokuma Atlası' etkinliğimizde, büyük bir gayretle koruduğumuz dokuma mirasımızı misafirlerimize tanıtma fırsatı bulduk.

"ADETA GİZLENMİŞ BİR DÜNYAYA DOĞRU YOLA ÇIKTIK"

Türkiye'nin zengin, kültürel ve coğrafi özelliklerinin işlendiği renk renk, desen desen kumaşlar arasında âdeta gizlenmiş bir dünyaya doğru yola çıktık. Kadim birikimlerimizi günümüze hitap edecek şekilde insanlığın evrensel mirasına kazandırmayı canıgönülden diliyor, programda emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Türkiye Dokuma Atlası" programına katıldı
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