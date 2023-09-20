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Giriş Tarihi: 20.9.2023 22:05

FETÖ’nün ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ yakalandı

FETÖ’nün 6 yıldır firarisi ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ olarak tabir edilen askeri okul ögrencileri ve polis akademisi ögrencilerinden sorumlu Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş kayıtsız olarak kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Baş’ın, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran kişilerden olduğu tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde; 6 yıldır firar durumunda olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde 'Büyük Bölge Talebe Mesulü' olarak tabir edilen askeri okul ögrencileri ve polis akademisi ögrencilerinden sorumlu Ömer kod adlı Ebubekir Şafak Baş kayıtsız olarak kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS AKADEMİSİ SORULARINI DAĞITTI

Ebubekir Şafak Baş'ın 3 farklı bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, belirlendi. Ayrıca, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran kişilerden olduğu tespit edilirken 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı belirlendi.

Ebubekir Şafak Baş yapılan adli işlemler akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’nün ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ yakalandı
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