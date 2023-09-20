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Giriş Tarihi: 20.9.2023 16:11

HSK Genel Sekreter Yardımcıları belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Genel Sekreteri olarak Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk’ü atamıştı. Bu gelişmenin ardından yargı teşkilatınca Genel Sekreter Yardımcılarının değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Son dakika gelişmesiyle Genel Sekreter Yardımcıları Reşat Sağlık ve Harun Karakuş, Adalet Bakanlığı müşaviri olarak atandı. Sağlık ve Karakuş’un yerine atanan isimler de belli oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK Genel Sekreter Yardımcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Yargıtay Üyesi seçilmişti. Seyfi Han'ın yerine ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Genel Sekreteri olarak Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk'ü atamıştı. Bu gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Genel Sekreter Yardımcıları Reşat Sağlık ve Harun Karakuş Adalet Bakanlığına atandı. Sağlık ve Karakuş'tan boşalan yerlere ise Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Cem Karaca ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Akın getirildi.

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HSK Genel Sekreter Yardımcıları belli oldu
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