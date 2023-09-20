İBB’de 30 yıl sonra grev kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, personele zam yapmak istememesi nedeniyle tüm iştiraklerde grev kararı alındı. İBB iştirakleri Boğaziçi A.Ş., İSPER A.Ş., Ağaç A.Ş., İSTAÇ A.Ş. ve İSPARK A.Ş. personellerinin ardından bu kez İSBAK ve İSTON A.Ş. çalışanları 30 yıl sonra iş bırakacak. Ücretlerinin artırılması taleplerinin İBB yönetimi tarafından olumlu karşılanmaması sonrası grev kararı alan Boğaziçi A.Ş., İSPER A.Ş., Ağaç A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş. çalışanları arabuluculuk sürecinde yönetimle anlaşarak eylemlerini sonlandırdı.İSPARK A.Ş çalışanları da bu ayın sonundaki arabuluculuk sürecinin ardından olumlu bir sonuç çıkmazsa iş bırakacaklarını açıklarken, İBB'nin bir diğer iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş (İSTON) ve İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. çalışanları ise 30 yıl sonra grev kararı almak zorunda kaldı. İSBAK A.Ş. ve İSTON A.Ş'de yetkili olan Belediye-İş Sendikası yarın saat 11.00'de Fatih Saraçhane'de bulunan İBB ana hizmet binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Sendika tarafından yapılan duyuruda 8 Mayıs'tan itibaren İBB yönetimi ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşmaya varılamadığı hatırlatılarak 30 yıl aradan sonra ilk kez greve çıkılacağı belirtildi.