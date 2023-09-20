Özel Harekat Başkan Yardımcılığına Eraslan Er atandı

KANLI EYLEMLERİ ÖNLENMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI

Ankara'daki birçok önemli operasyonda görev aldı. Eraslan Er'in yönettiği Özel Harekat timleri, e Emniyet Genel Müdürlüğü ve AK Parti Genel Merkez binasına roketatarlı saldırı gerçekleştiren 2 DHKP/C'li terör örgütü mensubunun yapılan takibi ile girilen çatışmada biri ölü diğeri ağır yaralı olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildi. DHKP/C mensuplarına yönelik yapılan Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahları ile birlikte ele geçirildi. Çankaya ilçesinde PKK terör örgütü mensubu 4 şüpheli yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Altındağ'da Polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli kalaşnikof silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Kızılay Güven Park'taki otobüs durağında PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı araç eyleminin faili 1 şüpheli yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Haymana yolu üzerinde bir adreste eylem hazırlığı yapan canlı bomba şüphelisi 2 teröristin girilen silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi. Etimesgut ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu canlı bomba şüphelisinin patlatmaya hazır mühimmatı 10 kilo patlayıcı ile birlikte girilen silahlı çatışmada ölü ele geçirildi. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast yapan şüpheli ile girilen silahlı çatışmada silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. AK Parti Kongresine otomatik silahlarla eylem hazırlığında bulunan DEAŞ mensubu 2 teröristin Ankara Yapracık TOKİ'de girilen çatışmada etkisiz hale getirildi.