Özel Harekat Başkan Yardımcılığına Eraslan Er atandı

Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürü Ali Er, 1992 yılında Van'ın Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi'nde PKK'lı teröristler tarafından koruması olan Abdülkadir Sadıkoğlu ve İbrahim Kaplan ile birlikte şehit düştü. Şehit babanın izinde yürüyerek Özel Harekat Polisi olan ve başarılarıyla Polis Başmüfettişliğine terfi eden Eraslan Er, baba ocağı olarak gördüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na başkan yardımcısı olarak atandı.
TEM BAŞKANI TURGUT ASLAN'I HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Fetullahçı Terör Örgütü, 17-25 Aralık, MİT tırları operasyonları ve birçok kumpas operasyonlarını gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümeti devirmek için 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine kalkıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koydu. Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in koordinesindeki özel harekat timleri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan darbeciler temizledi.
Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Diar Başkanı Turgut Aslan'ı yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevkini sağladı. Sağlığına kavuşan Turgut Aslan, "Jandarma Genel Komutanlığına çatışma sonucu giren ve beni yaralı olarak bulup hayatta kalmama vesile olan" kişi olarak kamuoyuna anlattı. Rütbeli darbecilerin, Jandarma Genel Komutanlığında görevli erleri camların önünde canlı kalkan olarak kullandığını Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna anlatan Er, bundan dolayı müdahaleyi çok dikkatli yürüttüklerini ve çevredeki binalarda oturan sivillerin zarar görmemesine büyük özen gösterdiklerini vurguladı.
KANLI EYLEMLERİ ÖNLENMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI
Ankara'daki birçok önemli operasyonda görev aldı. Eraslan Er'in yönettiği Özel Harekat timleri, e Emniyet Genel Müdürlüğü ve AK Parti Genel Merkez binasına roketatarlı saldırı gerçekleştiren 2 DHKP/C'li terör örgütü mensubunun yapılan takibi ile girilen çatışmada biri ölü diğeri ağır yaralı olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildi. DHKP/C mensuplarına yönelik yapılan Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahları ile birlikte ele geçirildi. Çankaya ilçesinde PKK terör örgütü mensubu 4 şüpheli yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Altındağ'da Polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli kalaşnikof silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Kızılay Güven Park'taki otobüs durağında PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı araç eyleminin faili 1 şüpheli yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Haymana yolu üzerinde bir adreste eylem hazırlığı yapan canlı bomba şüphelisi 2 teröristin girilen silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi. Etimesgut ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu canlı bomba şüphelisinin patlatmaya hazır mühimmatı 10 kilo patlayıcı ile birlikte girilen silahlı çatışmada ölü ele geçirildi. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast yapan şüpheli ile girilen silahlı çatışmada silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. AK Parti Kongresine otomatik silahlarla eylem hazırlığında bulunan DEAŞ mensubu 2 teröristin Ankara Yapracık TOKİ'de girilen çatışmada etkisiz hale getirildi.
ERASLAN ER'İN GEÇMİŞİ
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldu ve Ankara'da göreve başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 2003 Özel Harekat Daire Başkanlığında göreve başladı. Özel Harekat birimlerinde sırasıyla, Adıyaman ve Tunceli'de zorunlu bölge görevini tamamladı. 2012 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atandı. 2012 yılından bugüne kadar görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürü ve Özel Harekat'tan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.