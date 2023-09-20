Şanlıurfa’da terör operasyonu: 55 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi huzur operasyonu kapsamında ekipleri 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri aralığında terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. PKK/KCK- PYD/YPG yönelik yapılan 11 operasyonda içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle yapılan 15 operasyon neticesinde 34 şahıs gözaltına alındı. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelede kapsamında düzenlenen 2 operasyondan 2 şahsa işlem yapıldı. Ayrıca terörizm ile mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütüne düzenlen operasyon 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir ay içinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 55 şahıs gözaltına alındı.