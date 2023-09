Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Gününü Anma Programı! Emine Erdoğan: En sert cezaların uygulanması kaçınılmaz

"İLGİDEN MAHRUM BIRAKILAN ÇOCUKLARIN HER TÜRLÜ RİSKİN MUHATABIDIR"



Emine Erdoğan, çocukların en iyi korunacakları yerin, sevecen ve güvenli bir aile ortamı olduğunun altını çizerek, "Devlet ve toplum ne kadar hassas ve hatta daima tetikte davransa dahi bir çocuğun en iyi korunabileceği yer, sevecen ve güvenli bir aile ortamıdır. Dolayısıyla ilgiden mahrum bırakılan çocukların her türlü riskin muhatabı olduğu gerçeğinden hareketle, ailelerin farkındalığını artırmak giderek daha çok önem kazanıyor. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızı ellerinde teknolojik aletlerle, sanal alemlerde yalnız bırakmak bile refakatsiz her ortam kadar tehlikelidir. Çocuklarımızın güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmenin, hepimizin asli görevi olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmamak gerektiğini sözlerime eklemek isterim" dedi.