SON DAKİKA | Atatürk fotoğrafıyla saygısızlık yapmıştı: Liseli genç tutuklandı!

Son dakika haberi: İstanbul Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören lise öğrencisi A.E.S.(17), Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla müstehcen hareketler sergiledi. Liseli gencin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

LİSELİ GENÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, 17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şüpheli genç hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli genç, polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

LİSELİ GENÇ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S., "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik ise sorgusunun bitiminde şüpheli liselinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.