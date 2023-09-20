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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:53

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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