Son dakika: Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.Şüpheli gözaltına alındı.

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