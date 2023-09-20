SON DAKİKA | Türk Amerikan İş Konseyi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Türk Amerikan İş Konseyi yemeğinde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye olarak, Karadeniz'deki tarihi keşfimizin ardından doğal gaz arama çalışmalarına hız verdik. Salgının etkisinin azalmasıyla 2022 yılında 1 milyonun üzerinde ABD'li turisti ülkemizde ağırladık. Türk iş çevrelerinin ABD ekonomisine yaptığı katkılar azımsanmayacak bir seviyeye ulaştı. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti. Kalkınma yolculuğumuza kaldığımız yerden başladık. Seçimler sonrası ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahade ediyorum.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN"

Dünyada artan enflasyon doğal olarak bizim de sorunumuz. OVP'de öncelikli 7 alanda reform belirledik. Satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi, nominal olarak ise 17. büyük ekonomisiyiz. Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor. Bu konumumuzu daha da perçinliyoruz.

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