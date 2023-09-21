25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti

İBB ve her iki şirkette de yetkili sendika olan Belediye-İş sendikası, 2020 yılından bugüne kadar toplu iş sözleşmesi yapılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON A.Ş. ve İSTON A.Ş'de uzun süren mahkeme sürecinin ardından 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesinde parasal konularda anlaşmaya varılmadığını ve greve çıkacaklarını açıklamıştı.