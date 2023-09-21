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Giriş Tarihi: 21.9.2023 15:34

25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti

İBB, İSTON ve İSBAK çalışanlarının 3 yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle 25 yıl aradan sonra dün İBB ana hizmet binasının bulunduğu Fatih Saraçhane’de gerçekleştireceği basın açıklamasına ve greve başlamasına gece yarısı operasyonu yapıldığı öğrenildi.

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25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları ve iştirakleri İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş (İSTON) ve İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.çalışanları da 25 yıl sonra grev kararı almak zorunda kalmıştı.

İBB ve her iki şirkette de yetkili sendika olan Belediye-İş sendikası, 2020 yılından bugüne kadar toplu iş sözleşmesi yapılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON A.Ş. ve İSTON A.Ş'de uzun süren mahkeme sürecinin ardından 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesinde parasal konularda anlaşmaya varılmadığını ve greve çıkacaklarını açıklamıştı.

ÇALIŞANLAR İSYAN ETTİ

Ancak dün yapılması beklenen grev açıklamasının hemen öncesinde gece saat 02.00'da İBB yönetimi ile sendika anlaşmaya vararak grevden vazgeçme kararı aldığı öğrenildi.

Gece 02.00'de İBB ile sözleşme imzalayan sendikanın üye personellilerine verdiği sözleri tutmadığı öne sürülürken yaklaşık 2 bin personel sendikaya giderek şikayetlerini dile getirdiği belirtildi.

Bazı sendika yetkililerinin 'toplu iş sözleşmelerinde parayı bulduğun an sözleşmeyi imzalarsın' yanıtını verdiği personelin ise geçmiş 4 yıl ve mart ayı itibariyle geriye dönük 20 bin TL verdiği söylendi.

Bu ücreti az bulan işçiler, sendika yönetimine kendilerine verdikleri sözleri tutmalarını aksi taktirde kendilerinin greve çıkacaklarını belirtti.

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25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti
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