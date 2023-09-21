Adalet Bakanı Tunç’tan Kılıçdaroğlu’nun o iddialarına tepki: Yalan üzerinden çarpıtma!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına yanıt verdi.

Paylaşımında savcılık yazısına yer veren Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, çok açık ki birileri sizi mütemadiyen yanıltıyor. Çarpıttığımızı ve yalan bilgiler üzerinden yanıt verdiğimizi belirtmişsiniz. Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin belgeden de anlaşıldığı üzere gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kimin neyi idrak edemediğini ve yalan bilgiler üzerinden çarpıtanın kim olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."