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Giriş Tarihi: 21.9.2023 10:45

Adalet Bakanlığı’na 64 personel alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 64 personel alınacağını duyurdu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Adalet Bakanlığı’na 64 personel alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşların adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadrosunu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarıyla güçlendireceklerini kaydetti.

Bakan Tunç, bu kapsamda Bakanlık merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 32 sözleşmeli bilişim personeli, 18 sözleşmeli çözümleyici, 14 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı’na 64 personel alınacak
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