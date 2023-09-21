Adalet Bakanlığı’na 64 personel alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşların adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadrosunu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarıyla güçlendireceklerini kaydetti.

Bakan Tunç, bu kapsamda Bakanlık merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 32 sözleşmeli bilişim personeli, 18 sözleşmeli çözümleyici, 14 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağını bildirdi.