Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Cumhurbaşkanımız aile mesajı veren tek lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki hitabının tarihi bir konuşma olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünde güçlü vurgular yaptı belki daha önce hiçbir liderin cesaret edip dile getiremediği konuları ele aldı. Aile çocuklar ve sıfır atık ile ilgili vurgusu çok önemliydi. 'Aileye, istikbalimize sahip çıkalım' mesajı vardı bu çok kıymetliydi. Küresel dayatmalara karşı aileyi güçlendirme ve koruma çağrısında bulundu" dedi.

KÜRESEL DAYATMALARA KARŞI

Yükselen ırkçılık İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele mesajının da dikkat çekici olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı korumamız gerektiğini de vurguladı. Cumhurbaşkanımızın aile vurgusu hepimizi gururlandırdı. Cumhurbaşkanımızın aileyle ilgili küresel dayatmalara karşı verdiği mesaj çok kıymetli. Boşanmaların arttığı, aile kurumunun da yıprandığı ortamda aileyi güçlendirmek adına verdiği mesaj çok önemliydi" diye konuştu.