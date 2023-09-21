Bakan Güler Kuzey Makedonya Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Kuzey Makedonya ulusal marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Bakan Yaşar Güler, sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki 600 yılı aşkın derin tarihî ilişkilerle, köklü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Bakan Yaşar Güler, "Asırları aşan bu kardeşlik bağlarının tezahürü olarak Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur." diye konuştu.

İki ülke arasında siyasi, askerî, ticari, eğitim ve turizm başta olmak üzere birçok alanda mükemmel iş birliği fırsatlarının bulunduğunu dile getiren Bakan Yaşar Güler, şunları söyledi: "İş birliğimiz mütemadiyen gelişmektedir. Nitekim Kuzey Makedonya'nın toplumsal yapısının uyum ve huzur içinde olması Balkanlar için son derece önemli olup aynı zamanda örnek teşkil etmektedir. Daha güçlü ve müreffeh bir Kuzey Makedonya ile bölgesinde etkin, dünyada saygın bir güç olan Türkiye arasındaki dayanışma ve yakın iş birliği Balkanların güvenliğine daha fazla katkı sağlayacaktır."