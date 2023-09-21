Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Hal böyleyken yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur. Anayasa'nın 9'uncu maddesinde yer aldığı üzere; 'Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.' Yine 138'inci maddeye göre; 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.'

Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır."

"ADALETE GÜVENİ SARSMAK İSTEYEN KÖTÜ NİYETLİLERE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında '1-2 saat' geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur?