Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "TÜRKİYE'NİN HUZURU" uygulaması gerçekleştirdi.

Operasyonda:

29.254 personel ve

8.984 ekip ile

6.340 noktada uygulama yapıldı.

21.851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338.043 şahıs sorgulandı.

8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

1.198 düzensiz göçmen yakalandı.

22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

AZİZ MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK