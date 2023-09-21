Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Giriş Tarihi: 21.9.2023 20:22 Son Güncelleme: 21.9.2023 20:49

Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de seçim sonrası yaşanan değişim kavgaları ile ilgili çok net tavır otaya koydu. Başkan Erdoğan, "Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." dedi.

Başkan Erdoğan’dan CHP’deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar

Başkan Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, kendisine yöneltilen CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin soruya da net bir cevap verdi.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

Başkan Erdoğan'a "Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu tartışmaları sürerken sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

"BEN O MU KAZANIR BU MU KAZANIR O İŞLERLE UĞRAŞMAM"

Erdoğan, "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." yanıtını verdi.

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Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
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