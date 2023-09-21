Elazığ’da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybetti. Depremin ardından adeta yeni bir şehrin oluşturulduğu Elazığ, bu kez de 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. TOKİ tarafından inşa edilen depreme dayanıklı 25 bin civarındaki konutla depremlerden en az hasar alan Elazığ'da deprem anında sadece 1 bina yıkılarak 2 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depreminin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 10 bin 694 yapının ağır hasarlı, 101 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edildi. Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası devam ediyor. Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil´de etaplar halinde afet konutları yapılıyor. Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan bin dairelik 51 blokta kaba inşaat tamamlandı. Bir blokta yapımı tamamlanan örnek daire hazır hale getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, devletin Elazığ depreminde gösterdiği refleksin aynısını Kahramanmaraş depreminde de gösterdiğini belirterek konuşmasında şunları söyledi,"Dakikalar içerisinde biz sahaya çıktık. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Kesin hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Ardından itiraz dönemine geçtik. İtiraz hasar tespit çalışmalarını yürüttük ve sonuçlandırdık. Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 694 yapımız vardı. Normalde sürecin hak sahipliği bitiminden sonra konut yapımına geçilmesi gerekiyordu. Fakat bakanlık olarak biz bir adım öne geçtik ve hak sahipliği sonlanmadan konutların yapımına başlayalım dedik. Şu anda yapımına başladığımız 2 bin 936 konutumuz var. Bu konutlardan bin 887 tanesi üç etap halinde il merkezinde yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz bölgede etapta 505 konutumuz var. Konutlarımız şehrin güzel noktalarına yapılıyor. Bodrum zemin artı 4 kat şeklinde yapılıyor. Konutlar 105 metrekare sosyal donatıları ile oldukça güzel ve bunlarla depremin izlerini insanların hafızalarından silmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları tamamlayacağız ve Elazığ halkını güvenli, huzurlu ev ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer yandan da yıkımlarımız devam ediyor. 10 bin 694 yapının yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah onları da kısa sürede tamamlayacağız ve Bakanlığımızın başka bir projesi de daha var ki o da yerinde dönüşüm. Rezerv alanda yaptığımız konutlar ve yerinde dönüşümde yapacağımız konutlarla inşallah kısa sürede bütün hak sahiplerinin konutlarını yaparak teslim edeceğiz. Yıl sonunda bu konutları bitirmeyi hedefliyoruz"